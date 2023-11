Libia: ministro economia Bengasi riceve delegazione della Cina, "servono investimenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia libica richiede un deciso impulso verso l'apertura agli investimenti come alternativa alla dipendenza dallo Stato. Lo ha affermato Ali al Saidi, ministro dell'Economia del cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn) designato dalla Camera dei rappresentanti, il parlamento eletto nel 2014 e con sede nell'est, durante un incontro con un consorzio cinese a Bengasi. Al Saidi ha sottolineato che i progetti attualmente in fase di proposta avranno un impatto significativo sul miglioramento dei servizi forniti ai cittadini. Egli ha enfatizzato l'importanza di abbracciare l'apertura agli investimenti come parte di una transizione economica dal settore pubblico agli investimenti privati. Tale approccio, ha sostenuto il ministro del governo non riconosciuto dall’Onu e rivale dell'esecutivo di Tripoli, promuoverà una maggiore diversificazione economica e ridurrà la dipendenza dalla sfera statale. (segue) (Res)