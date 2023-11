Libia: ministro economia Bengasi riceve delegazione della Cina, "servono investimenti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena ricordare che dal febbraio 2022 la Libia è divisa in due amministrazioni politico-militari: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalla comunità internazionale e appoggiato soprattutto dalla Turchia; dall’altra il Governo di stabilità nazionale guidato dal premier designato Osama Hammad, di fatto un esecutivo parallelo con sede a Bengasi manovrato dal generale Khalifa Haftar (Enl). Lo scorso 2 novembre, Haftar ha inaugurato la cosiddetta "Conferenza internazionale" per la ricostruzione delle regioni colpite delle inondazioni in Libia orientale lo scorso settembre. La conferenza si è tenuta a Derna, città di circa 100 mila abitanti devastata dalle inondazioni causate dal crollo di due dighe a seguito del passaggio del ciclone sub-tropicale “Daniel”. Secondo il quotidiano libico “Al Wasat”, all’evento hanno preso parte oltre 162 aziende provenienti da 26 paesi. (Res)