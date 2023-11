Portogallo: ex ministro Nuno Santos presenterà oggi candidatura a guida Partito socialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato ed ex ministro delle Infrastrutture portoghese, Pedro Nuno Santos, presenterà oggi la sua candidatura alla carica di segretario generale del Partito socialista dopo le dimissioni del primo ministro, Antonio Costa, coinvolto in un'indagine per presunta corruzione. Sei mesi fa si era dimesso dal governo per "assumersi la responsabilità politica" del caso dell'indennizzo di 500 mila euro pagato dalla compagnia aerea sotto controllo statale Tap all'ex sottosegretaria al Tesoro, Alexandra Reis per lasciare la compagnia l'azienda. Laureato in Economia, Pedro Nuno Santos è stato segretario generale della gioventù socialista (Js) tra il 2004 e il 2008 ed è deputato dal 2005. Il Portogallo terrà elezioni parlamentari anticipate il 10 marzo 2024, programmate dal presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, in seguito alle dimissioni di Costa il 7 novembre. (Spm)