Governo: Foti (Fd'I), su caso Indi esecutivo ha fatto il possibile, profonda tristezza

- "Profonda tristezza e sgomento per la morte della piccola Indi Gregory. Il governo italiano - con Giorgia Meloni che aveva anche convocato un consiglio dei Ministri urgente per concedere la cittadinanza italiana alla piccola ed essere così curata nel nostro Paese - ha fatto di tutto per scongiurare la decisione dei giudici inglesi. Non è bastato. Sentite condoglianze alla famiglia che ha lottato fino alla fine per la sua bambina. Riposa in pace Indi". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Rin)