Roma: furto di auto e prodotti ittici, arrestate due persone

- Viaggiavano su un'auto rubata, trasportando cassette contenenti prodotti ittici precedentemente trafugati. Per questo due uomini, di 47 e 35 anni, sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato. I fatti risalgono alla mattina dello scorso 10 novembre a Roma, quando in via Prenestina i carabinieri del gruppo radiomobile della Capitale, durante un servizio di pattuglia hanno individuato e bloccato un'auto. La vettura, con targa austriaca, su cui viaggiavano i due uomini, era stata rubata lo scorso primo settembre. Nell'auto, inoltre, sono state trovate diverse cassette contenenti varie tipologie di prodotti ittici che, a seguito di successivi accertamenti, sono risultati essere stati asportati, poco prima, in via Anagni ai danni di un autotrasportatore che ha presentato formale denuncia. I militari hanno quindi arrestato il 47enne italiano e il 35enne romeno. I carabinieri, inoltre, hanno chiesto l'intervento degli ispettori sanitari dell'Asl Roma 2, che hanno formalmente dichiarato "non più idonei alla vendita" alcuni colli di prodotti ittici ritenuti deteriorati. Per questo, ne è stata disposta la distruzione, mentre i restanti prodotti sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Questa mattina, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto dei due e disposto per loro l’obbligo di presentazione in caserma. (Rer)