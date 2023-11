Roma: due aggressioni all'Eur nel fine settimana, 2 giovani feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si cercano i responsabili di due aggressioni avvenute questo weekend a distanza di poco tempo nel quartiere Eur di Roma. I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica, e a due distinti episodi in piazza Guglielmo Marconi. Nel primo caso, intorno alle 4 di notte, un ragazzo romano di 25 anni è stato accoltellato in un locale della zona. Il 25enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale Sant'Eugenio. Non è in pericolo di vita, ma agli agenti della polizia di Stato non ha fornito dettagli su quanto accaduto ma sono state acquisite le immagini delle telecamere di video-sorveglianza per avviare le indagini. Nel secondo caso, invece, vicino all'obelisco di piazza Guglielmo Marconi, sempre intorno alle 4 del mattino, un 25enne romano è stato aggredito da un gruppo di persone che non conosceva. Il giovane è stato soccorso e trasportato all'ospedale Sant'Eugenio per i traumi riportati alla testa, al torace e al braccio sinistro. (Rer)