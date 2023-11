Cultura: Libia eletta vicepresidente dell'Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia è stata designata vicepresidente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la scienza e la cultura (Unesco) con sede a Parigi. Moussa al Maqrif, ministro della Cultura del Governo di unità nazionale (Gun), ha commentato l'importanza di questa elezione nel rafforzare la partecipazione nazionale negli organi chiave dell'Unesco. Al Maqrif ha sottolineato l'importanza di rimanere allineati con il progresso nel campo dell'istruzione, della cultura e della scienza, evidenziando la necessità di sfruttare questa posizione per sviluppare e attivare molteplici iniziative e programmi prioritari a livello nazionale. Il 10 novembre, la Libia ha depositato ufficialmente il documento di ratifica della Convenzione del 2003 per la protezione del patrimonio culturale immateriale durante una cerimonia tenutasi presso la sede dell'Unesco, rafforzando ulteriormente il suo impegno verso la salvaguardia del patrimonio culturale. (Res)