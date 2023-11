Libia: Al Mahjoub, “passi seri” tra leader di Camera e Senato verso istituzioni unificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, e Mohamed Takala, capo dell'Alto Consiglio di Stato, hanno concordato, durante un incontro al Cairo la scorsa settimana, di intraprendere “passi seri” per unificare le istituzioni del Paese nordafricano. Lo ha affermato Amina al Mahjoub, esponente dell'Alto Consiglio di Stato libico, citata dal sito web d’informazione libica “Al Saa 24”. "Takala ha sottolineato che le istituzioni sovrane devono unificarsi e compiere passi seri, una questione su cui anche Aguila Saleh è d'accordo", ha detto Al Mahjoub, aggiungendo "al suo ritorno dagli Stati Uniti, Takala solleverà seriamente il dossier". In un incontro tenuto la scorsa settimana al Cairo, Saleh e Takala hanno anche concordato di continuare le consultazioni sulla crisi politica della Libia per raggiungere una soluzione che metta d’accordo tutti gli attori libici per realizzare le aspirazioni e gli interessi del popolo. Secondo Fathi al Mariami, consulente per i media della Camera dei rappresentanti, citato dal quotidiano libico “Al Wasat”, Saleh e Takala, hanno “completato gli accordi per nominare il capo di un governo unificato che porterà il Paese alle elezioni presidenziali e legislative". (segue) (Lit)