Libia: Al Mahjoub, “passi seri” tra leader di Camera e Senato verso istituzioni unificate (2)

- Nel suo ultimo briefing al Consiglio di sicurezza lo scorso mese, il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu in Libia, Abdoulaye Bathily, ha assunto una posizione più dura nei confronti dell’Alto Consiglio di Stato, istituzione di Tripoli con funzioni prevalentemente consultive ma fondamentali per andare alle elezioni. Il funzionario senegalese delle Nazioni Unite ha sollecitato il “Senato” a fare marcia indietro sulla decisione di ritirarsi dal Comitato misto 6+6 incaricato di redigere le leggi elettorali e di respingere in toto le leggi approvate dalla Camera rappresentanti (che si riunisce nell'est) il 2 ottobre scorso. Secondo Bathily, questa scelta "ostacolerebbe il processo elettorale" mettendo "a repentaglio le conquiste faticosamente ottenute" fin qui. "La finalizzazione delle leggi elettorali da parte del Comitato misto 6+6, nonostante le questioni ancora da perfezionare e da concordare attraverso un compromesso tra i principali attori politici libici, offre l'opportunità di superare l'attuale situazione di stallo in Libia", ha detto l'inviato Onu. (segue) (Lit)