Libia: Al Mahjoub, “passi seri” tra leader di Camera e Senato verso istituzioni unificate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 ottobre, la Camera dei rappresentanti guidata da Saleh, veterano della politica libica post-Gheddafi e influente leader della Cirenaica, ha approvato a sorpresa le leggi elettorali redatte dal Comitato 6+6. Il via libera del Parlamento ha scatenato però la reazione di Tripoli e in particolare di Takala, presidente del Consiglio di Stato e personalità considerata vicino al premier Dabiaba. Secondo l'Onu, gli ostacoli da superare sono almeno quattro: primo, la previsione di un secondo turno obbligatorio per le elezioni presidenziali, anche se il vincitore del primo turno ottenesse il 50+1 dei voti; secondo, la disposizione collega le elezioni presidenziali e parlamentari, subordinando le elezioni della futura Assemblea nazionale al successo delle elezioni presidenziali; terzo, la questione di un governo unitario per portare il Paese alle elezioni e chiudere il capitolo dei governi ad interim; quarto, la necessità della piena inclusione dei libici, comprese le donne e tutte le componenti culturali. (Lit)