Imprese: Leonardo al Dubai Airshow, Ia, spazio e cyber sicurezza nuove aree per rafforzare la partnership con gli Emirati Arabi Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste nuove aree di sviluppo tecnologico, la centralità del dato e le attività connesse di raccolta, analisi, utilizzo e protezione sono aspetti fondamentali, che Leonardo può indirizzare grazie alle capacità di high performance computing e di Intelligenza Artificiale, tra le più potenti al mondo oggi disponibili nel campo dell’industria aeronautica, della difesa e della sicurezza. L’HPC davinci-1 contribuisce enormemente ad accelerare i processi di digitalizzazione grazie ai suoi 200 server, 5 milioni di miliardi di operazioni al secondo e 20 milioni di gigabyte di memoria. In tal modo Leonardo è in grado di affiancare enti governativi e istituzioni nei loro percorsi di trasformazione digitale, a beneficio della sicurezza e della qualità dei servizi alle comunità. Al Dubai Airshow Leonardo continua comunque a presentare alcune capability tecnologiche, a conferma della solidità e competitività del suo ruolo nei settori core. In mostra il TMMR (Tactical Multi Mission Radar), radar multi-dominio e dual use per scenari anti-drone e Counter Rocket, Artillery and Mortar (C-RAM), per la difesa aerea a corto raggio, per la protezione di piattaforme e veicoli, confini, territori e infrastrutture critiche. È inoltre presente il sensore airborne multi-funzione a scansione elettronica Osprey, per la sorveglianza sia su terra che su mare. Infine, in mostra statica, un elicottero AW169 della Guardia di Finanza, una delle configurazioni più recenti, complete e sofisticate di questo modello – caratterizzata, tra l’altro, da un’elevata concentrazione di tecnologie proprietarie anche nella sensoristica e negli equipaggiamenti di missione – che sarà impegnato in attività dimostrative nel Paese nelle prossime settimane. L’introduzione della versione con pattini, dell’incremento delle prestazioni e di avanzate funzionalità dedicate per la ricerca e soccorso, oltre ai vantaggi che potranno derivare dal previsto incremento di peso e capacità di carico dell’aeromobile, fanno dell’AW169 la soluzione ideale per modernizzare le flotte impiegate nella regione sia per compiti di pubblica utilità che per il supporto all’industria energetica. (Com)