Legge Bilancio: Ronzulli (FI), no emendamenti, ma dl anticipi è strumento legislativo diverso

- Nella maggioranza c'è un patto politico per non presentare emendamenti alla legge di bilancio, sulla quale c'è stato un confronto a monte. Il decreto anticipi è uno strumento legislativo diverso e su quello il Parlamento deve avere il diritto di lavorare. Lo ha dichiarato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, a Radio 24. “Ovviamente - ha spiegato - gli emendamenti vengono vagliati, ci sono i segnalati e questo implica un ulteriore lavoro di scrematura. Alla fine le proposte di modifica saranno molte meno di quelle avanzate, anche perché sarà necessario individuare le coperture". "Si possono presentare emendamenti onerosi ma poi si devono anche trovare le risorse per finanziarli", ha concluso. (Rin)