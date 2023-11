Taiwan: Guardia costiera, Marine Usa e Cina non hanno violato acque territoriali a Taiping (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando ad un comunicato stampa della settima flotta statunitense, il cacciatorpediniere lanciamissili Dewey, di classe Arleigh Burke, ha transitato nei pressi delle Isole Spratly il 3 novembre ai sensi della libertà di navigazione. Non sono stati invece forniti dettagli sull'imbarcazione cinese. Taiping, nota anche come Itu Aba, è la più grande isola naturale dell'arcipelago Spratly. Si trova a 1.600 chilometri a sud-ovest della municipalità taiwanese di Kaohsiung ed è amministrata come parte del distretto di Cijin. Attualmente, è presidiata da circa 200 militari della Guardia costiera taiwanese e ospita esercitazioni a cadenza regolare. L'isola è rivendicata anche da Vietnam, Cina e Filippine. In risposta all'aumento delle tensioni nel Mar Cinese Meridionale, rivendicato dalla Cina quasi nella sua totalità, il governo di Taipei ha deciso di intensificare i pattugliamenti intorno all'isola. Una volta completato il progetto d'espansione del molo di Taiping, la Guardia costiera dovrebbe schierare pattugliatori da circa 100 tonnellate, ben superiori a quelli da tremila tonnellate inviate nei pressi dell'isola circa quattro volte al mese. (Cip)