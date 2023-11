Sardegna: Cuccu (IS), Regione ritiri delibera su requisiti per servizi residenziali e semiresidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova delibera della Regione riguardante i requisiti autorizzativi e organizzativi per i servizi residenziali e semiresidenziali “comporterà il licenziamento di professionisti, circa il 40 per cento, nonostante tutti in possesso di contratti a tempo indeterminato, creando gravi conseguenze occupazionali, sociali ed economiche per loro e le loro famiglie”. Lo denuncia la consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cuccu. “Attualmente, la mancanza di educatori professionali sanitari formati è nota a tutti, tra gli operatori di settore e la Regione Sardegna – ha spiegato Cuccu - Secondo le nuove direttive il personale deve essere sostituito, ma questo non è disponibile, e questa carenza impedisce e creerà gravi problemi nella gestione efficace delle dipendenze patologiche nelle strutture residenziali e semiresidenziali. (segue) (Rsc)