Inflazione: Patuelli (Abi), interessi bassi per troppo tempo ora si brucia la liquidità accumulata

- "I tassi? Impossibile prevedere cosa accadrà nei prossimi mesi. Non è il caso di fare scommesse", sostiene - in una intervista alla "Stampa" - il presidente dell'Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli, che dati alla mano nega però che le banche stiano restringendo l'erogazione del credito. Christine Lagarde sostiene che il costo del denaro resterà al 4 per cento almeno per altri due trimestri: "Sui tassi vale ancor di più l'antico motto del 'doman non v'è certezza'. Quello di Lagarde è certamente un messaggio ai mercati e soprattutto agli speculatori perché poi, in realtà, le decisioni vengono prese in base ai dati degli ultimi mesi e nel confronto con la Fed. Ed io - continua - sono arciconvinto che la Fed nella sua indipendenza sia molta attenta al calendario elettorale americano, ed in vista della scadenza del prossimo anno - con gli Stati Uniti impegnati indirettamente su due fronti estremamente delicati come Ucraina e Medio Oriente - non mi sento certo di fare scommesse sulle loro mosse". Ma contro l'inflazione questa è la cura giusta: "E' una cura necessaria ma non sufficiente. E' vero che la stessa Lagarde ha ammesso più volte che la Bce si è mossa tardi sottovalutando l'entità del fenomeno inflattivo soprattutto nel primo semestre del 2022, mai tassi a zero non sono la consuetudine storica, ma un'eccezione assoluta". Però la raffica di aumenti ha spiazzato tanti: "Il problema è l'abitudine, quando si abitua l'opinione pubblica ad operare per 10 anni con tassi zero e sottozero, non solo i depositi bancari in Bce ma anche i Bot, è chiaro che poi quando si muovono al rialzo c'è stupore. Però ricordo che dal 1861 in poi con la lira il tasso di sconto non è mai sceso sotto al 3,5 per cento". (segue) (Res)