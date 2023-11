Inflazione: Patuelli (Abi), interessi bassi per troppo tempo ora si brucia la liquidità accumulata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese continuano a soffrire e le famiglie stanno rallentando la richiesta di mutui: "Rispetto allo stock dei mutui alle famiglie almeno il 60 per cento oggi è a tasso fisso, e su quelli sono le banche che soffrono, mentre chi li ha sottoscritti ha fatto delle scelte molto acute. Quanto al restante 40 per cento scarso a tasso variabile a qualcuno, soprattutto chi ha un mutuo di vecchia data, ha fatto anche risparmiare qualcosa". Quanto ai nuovi mutui: "E' chiaro che con l'abitudine decennale dei tassi a raso terra chi deve comprare un casa si fa due conti e aspetta. Tant'è che assistiamo ad una impennata degli affitti, un mercato che negli ultimi tempi è diventato fortemente vitale perché le famiglie, al contrario del passato, oggi magari spendono meno di affitto che di mutuo". Le banche stanno facendo tutto il possibile per sostenere famiglie e imprese: "Già a luglio - ricorda il presidente - come Abi abbiamo pubblicato un memorandum per illustrare tutte le possibilità che ci sono di intervenire sui mutui, a partire dalla possibilità di passare al tasso fisso". Sugli extraprofitti tutte le banche anziché versare il dovuto al Fisco hanno preferito utilizzare queste risorse rafforzare i patrimoni. "Perché le banche erogano credito in rapporto alla loro solidità e si è tenuto conto del fatto che dal 2025 entreranno in vigore le nuove regole di Basilea 3+, che nonostante i miglioramenti ottenuti faticosamente in corso d'opera implicano soglie patrimoniali ancor più rafforzate di oggi. Insomma - conclude Patuelli - si guarda più avanti". (Res)