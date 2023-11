M5s: Fico, con il Pd può nascere un fronte comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche questo fine settimana l'ex presidente della Camera e volto storico del Movimento, Roberto Fico, è in viaggio per l'Italia. Alcuni giorni fa era a Varese, ieri ad Avellino, sempre per partecipare a uno dei tanti incontri pubblici che si stanno organizzando nel Paese sull'Autonomia differenziata. O meglio, "contro l'Autonomia", - puntualizza lui in una intervista alla "Stampa" - "perché è una truffa ai danni del Sud, come iniziano a capire anche dentro Forza Italia". Sabato però non aveva preso impegni, se non quello di essere alla manifestazione del Pd a Roma, insieme a Giuseppe Conte: "Una bella piazza, con una partecipazione importante. Ho avuto sensazioni positive". Con loro, dice Fico, "spero si possa costruire un fronte unito contro la riforma costituzionale delle destre". 'Solo uniti vincete', dicevano i militanti del Pd a Conte in piazza: "Ha ragione chi chiede di costruire un'alternativa a questo governo di destra. Spetta a noi adesso dare impulso a un confronto sui temi. Serve un grande progetto comune per portare il Paese in una direzione diversa da quella fallimentare del centrodestra. In questo senso, il Pd è un interlocutore importante". Solo un 'interlocutore', non si tratta di 'alleati': "La Lega e Fratelli d'Italia sono alleati, eppure litigano costantemente. Noi cerchiamo di essere alleati veri, ma il Pd ha cambiato direzione meno di un anno fa e ora ci sentiamo più vicini al cambiamento voluto da Elly Schlein. Sull'Autonomia o sul salario minimo ci sono punti in comune che prima, con Enrico Letta, non c'erano". (segue) (Res)