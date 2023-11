M5s: Fico, con il Pd può nascere un fronte comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla guerra a Gaza però il Pd chiede una tregua umanitaria, mentre il Movimento un cessate il fuoco definitivo: "Non si deve essere d'accordo su tutto. Vogliamo mantenere le nostre identità. Se si arriva a una tregua umanitaria, ben venga, ma l'obiettivo è il cessate il fuoco e che Israele si ritiri da Gaza, perché quello che sta facendo il governo Netanyahu viola il diritto internazionale". Possono esserci posizioni diverse nel centrosinistra, ma è sempre così difficile allargare l'alleanza a Calenda: "Ogni volta che ipotizziamo un lavoro in comune, lui va per la sua strada. Sul salario minimo siamo d'accordo, ma su tanti altri temi, finora, non ha cercato posizioni conciliabili". In merito, infine alla possibilità di un fronte unito contro la riforma costituzionale: "Spero di sì. Noi ci lavoriamo perché, al contrario della vergognosa propaganda di Bruno Vespa, questa è una riforma pesante, che tocca in modo sostanziale i poteri del Presidente della Repubblica. E sappiamo tutti quanto abbia contato, in questi anni di crisi, l'equilibrio e la saggezza del nostro Presidente, Sergio Mattarella", ha concluso Fico. (Res)