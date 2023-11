Pd: Braga, bisogna unire l'opposizione per offrire un'alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha detto che la sua formazione non competerà con i potenziali alleati ma cercherà il consenso nell'astensionismo. "Sarebbe incomprensibile e anche sciocco pensare di rubarsi qualche punto di consenso tra potenziali alleati - spiega la capogruppo del partito alla Camera, Chiara Braga - Io penso che ieri la piazza sia stata una piazza sicuramente del popolo democratico, ma anche di tante e tanti che sentivano il bisogno e il desiderio di trovarsi insieme a condividere una richiesta forte di alternativa". "E credo - aggiunge - che tra di loro ci fosse anche un pezzo di società che nelle ultime tornate elettorali non è andata a votare e che chiede a noi di essere capaci di unirci attorno a un progetto e a una visione comune in grado di sconfiggere la destra. Quindi c'era anche un pezzo del popolo dell'astensione". Senza il Pd non c'è alternativa. Ma ieri il M5S ha detto no all'egemonia del Pd: "Sicuramente per noi dire che senza il Pd non c'è alternativa significa dire che il Pd ha la grande responsabilità di costruire attorno a sé le condizioni per una forte alternativa alla destra. Quindi nessuna autoreferenzialità che non fa parte di questa stagione del Pd, ma la convinzione che proprio a noi spetti il compito più grande di costruire insieme alle altre forze di opposizione un terreno comune di battaglia e di proposta alternativa per risolvere i problemi del Paese". (segue) (Res)