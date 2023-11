Pd: Braga, bisogna unire l'opposizione per offrire un'alternativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il dialogo con le altre forze di opposizione sulla sanità pubblica: "Sta continuando proprio in vista della manovra di bilancio. Quello sarà il primo banco di prova su cui sfidare la destra ad affrontare alcuni nodi fondamentali, che sono quelli dell'aumento delle risorse per la sanità pubblica, della riduzione delle liste di attesa e delle assunzioni del personale. Questo governo sta negando il diritto delle persone di potersi curare senza ricorrere alla sanità privata. Credo che su questo ci sarà una battaglia forte comune di tutta l'opposizione". Anche di quel Calenda che in piazza non c'era: "Su questa partita, come su quella sul salario minimo, il dialogo in Parlamento è costante e continuo con tutti, anche con lui". Con il M5S ci sono divergenze importanti: "Io credo che sia obbligatorio farlo. Peraltro in questi mesi le occasioni in cui abbiamo unito le forze in Parlamento su tante partite sono state infinitamente di più di quelle in cui ci siamo distinti. La segretaria ha detto che inizia una nuova fase e credo che questa fase chieda anche di far prevalere le ragioni dell'unità piuttosto che quelle del distinguo. Sicuramente - conclude Braga - noi lavoreremo per questo. E crediamo anche di aver ricevuto ieri da quella piazza così appassionata una richiesta e una spinta che vanno proprio in questa direzione". (Res)