Imprese: Elt presenterà al del Dubai Airshow le sue attività nel dominio Spazio

- Elt partecipa all'edizione 2023 del Dubai Airshow, che si svolge tra il 13 e il 17 novembre presso Al Maktoum International Airport di Dubai. Elt, come si legge in un comunicato, ha un rapporto molto stretto con gli Emirati Arabi Uniti, iniziato negli anni Novanta e consolidatosi negli anni successivi. Nel 2022, l'ufficio di rappresentanza di Elt, presente nel Paese dal 2012, è stato trasformato nella local branch Elt Group Abu Dhabi. Questa evoluzione rappresenta un cambiamento nella strategia dell'azienda, che mira a localizzare le attività e i progetti di sviluppo. Sullo stand di Elt (1135) i visitatori potranno avere maggiori informazioni sul coinvolgimento dell'azienda italiana negli Emirati Arabi e scoprire le capacità che offre per rispondere alle sfide della difesa e della sicurezza, attuali e future, fornendo soluzioni Emso (ElectroMagnetic Spectrum Operations) all'avanguardia. La proposta di Elt riconosce il ruolo centrale dell'Emso nei diversi domini, terra, mare, aria e Spazio, ma anche nella salvaguardia delle infrastrutture nazionali critiche (Cni) contro gli attacchi elettronici e informatici. Negli ultimi anni, lo Spazio è diventato strategico sia dal punto di vista civile che militare. La competenza nella gestione dell'Emso nello Spazio costituisce un'indispensabile capacità strategica e di sovranità tecnologica. Elt ha progettato soluzioni tecnologiche per monitorare e proteggere la Terra attraverso i segnali elettromagnetici da e verso lo Spazio. Le capacità di intelligence e di difesa del gruppo offrono soluzioni innovative come sistemi in grado di intercettare e raccogliere dati Ems da e verso lo Spazio. In occasione del Das, Elt Group presenterà Scorpio, il primo sensore di Electronic Intelligence sviluppato dall'azienda e messo in orbita Elt (Low Earth Orbit) lo scorso aprile. (segue) (Com)