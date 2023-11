Imprese: Elt presenterà al del Dubai Airshow le sue attività nel dominio Spazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Spazio è esposto anche ad attacchi informatici che mirano a rallentare, degradare, alterare, interrompere l'utilizzo dei dati dei satelliti o a danneggiare in modo permanente la loro struttura informativa. Elt Group, attraverso la partecipata Cy4gate, è in grado di rispondere a questo tipo di minacce e di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità (Cia - confidentiality, integrity and availability) delle comunicazioni adottando tecnologie di protezione contro le principali tecniche di attacco cyber. Elt group è attiva anche nel campo della Biodifesa. L'azienda ha infatti progettato e sviluppato E4Shield, una tecnologia rivoluzionaria, completamente Made in Italy, in grado di inattivare in aria i virus respiratori per i quali è programmata grazie all'azione di onde elettromagnetiche ad una frequenza efficace sugli agenti patogeni ma innocua per l'uomo. Per potenziare lo sviluppo tecnologico di E4Shield, ampliarne l'efficacia verso nuovi virus e ulteriori agenti patogeni, e curare la commercializzazione della gamma di prodotti a livello internazionale Elt Group e l'immobiliare Lendlease, hanno fondato la Newco E4life. Il dispositivo E4Shield sarà esposto sullo stand di Elt durante il Das. (Com)