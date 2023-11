Russia: Servizio per cooperazione tecnico-militare, nostre armi ancora richieste all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda di attrezzature militari russe all'estero non diminuisce nonostante le sanzioni. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il direttore del Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare della Russia, Dmitrij Shugayev. Parlando a margine del salone aeronautico di Dubai, il funzionario russo ha sottolineato che l'esportazione di prodotti militari è stata effettuata in conformità con i programmi di spedizione e gli accordi con partner stranieri. "In generale, nonostante i tentativi di pressione sui nostri partner e tentativi di screditare la Russia, la domanda di prodotti militari russi non diminuisce. E siamo sicuri che i compiti assegnati per quest'anno sulle esportazioni saranno completati", ha affermato Shugayev. Secondo il direttore, il valore degli ordini di armi russi negli ultimi anni è rimasto ad un livello costantemente alto di 50-55 miliardi di dollari. (Rum)