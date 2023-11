Vietnam-Italia: al via ad Hanoi la Settimana della cucina italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia ad Hanoi presenta l'ottava Settimana della cucina italiana in Vietnam, da oggi al 19 novembre. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata. Lanciata nel 2016, la Settimana della cucina italiana è un’iniziativa annuale che coinvolge l’intera rete delle rappresentanze diplomatiche italiane e mira a promuovere la cultura culinaria che è al centro della dieta mediterranea e così centrale nell’identità e nello stile di vita dell’Italia. Il tema dell’edizione di quest’anno è “A tavola con la cucina italiana: la salute con gusto”, e intende attirare l’attenzione sui prodotti italiani e sul loro legame con la convivialità, l’ospitalità e la salubrità. Durante la Settimana si svolgeranno ad Hanoi diversi eventi per promuovere la qualità della cultura culinaria italiana. La Settimana della cucina italiana sarà presentata questa sera attraverso una conferenza stampa e una cena ospitata dall'ambasciatore d'Italia, Marco della Seta. Per l'occasione, un consorzio di selezionati ristoranti italiani ad Hanoi preparerà un menù speciale basato sul tema della Settimana della cucina. (segue) (Com)