Vietnam-Italia: al via ad Hanoi la Settimana della cucina italiana (2)

- La Settimana includerà altre attività. Domani (ore 10) Casa Italia ospiterà un laboratorio ed evento di degustazione sui cibi fermentati, dal titolo “Cosa sappiamo dei cibi fermentati che mangiamo ogni giorno?”, organizzato in collaborazione con l'Università delle Scienze di Hanoi (Vnu), l'Università Industriale di Ho Chi Minh City, la Comunità Slow Food di Hanoi, l'Università degli Studi di Napoli Federico II e il Consorzio del Prosciutto di Parma. Sempre a Casa Italia, dal 15 al 22 novembre (dalle 10 alle 18), è in programma “Gusto! Gli italiani e il cibo 1970-2050”, una rappresentazione artistica dell'evoluzione delle abitudini alimentari italiane tra passato, presente e futuro. Il 16 novembre (dalle 9) ci sarà “Taste of Italy”, mostra mercato dei prodotti italiani, in collaborazione con Italian Trade Agency (MM Mega Market, 263 Pham Van Dong). Infine, il 18 e 19 novembre (dalle 11 alle 21), si svolgerà “Casa Italia Wine Festival”, un evento di degustazione di vini italiani di due giorni in collaborazione con alcuni dei più importanti distributori di vino in Vietnam. (Com)