Argentina: presidenziali, a una settimana dal ballottaggio ultimo confronto in tv tra Massa-Milei

- A sette giorni dalla sfida finale, il ministro dell'Economia dell'Argentina e candidato del centrosinistra Sergio Massa e l'economista ultra liberale Javier Milei, hanno sostenuto domenica sera il terzo e ultimo confronto televisivo. Un confronto serrato, reso dinamico dal formato che ha permesso nella sostanza una discussione a due sui temi principali dell'agenda politica nazionale. Come da previsioni, Massa ha ostentato un profilo istituzionale e votato alla affidabilità, in linea con il progetto di "unità nazionale" delineato nelle ultime settimane di campagna. Una posizione che ha sfruttato per incalzare sin da subito lo sfidante, costringendolo a chiarire - "sì o no" - alcune delle vulcaniche esternazioni sgranate nei mesi. Milei ha ribadito che introdurrà il dollaro a scapito del peso, che chiuderà la Banca Centrale e che, per il momento, non toglierà i sussidi alle tariffe. Il tutto con i toni vibranti che lo hanno reso famoso nella campagna, meritandosi un invito alla "calma" del ministro: "il dibattito è lungo, con l'aggressione non si va da nessuna parte". "Non ti ho aggredito, non dire bugie. Esprimo con passione l'indignazione che crea il tuo governo". (segue) (Abu)