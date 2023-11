Argentina: presidenziali, a una settimana dal ballottaggio ultimo confronto in tv tra Massa-Milei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interrogatorio di Massa è proseguito sui temi delle relazioni commerciali internazionali. Fermo restando che lo Stato "non deve interferire", Milei ha difeso l'idea di "allinearsi con gli Stati Uniti, Israele e il mondo libero", scartando relazioni con "coloro che non rispettano la democrazia liberale, che non rispettano le libertà individuali e la pace". Per Massa, interrompere gli scambi con i principali soci commerciali dell'Argentina, con la Cina e il Brasile del Mercosur, significa "creare un danno economico" che si traduce nella perdita di due milioni di posti di lavoro. La politica estera non si può reggere su capricci o ideologie, ma sull'interesse nazionale". Milei ha garantito che il "commercio privato non smetterà", ma che si può guardare da "altre parti": "i cinesi non ci fanno beneficenza, se non commerci con loro puoi vendere ad altri". Per il ministro è anche necessario difendere la relazione con la Santa Sede e con "l'argentino più importante della storia", che lo sfidante ha chiamato "rappresentante del maligno". "Se te e la gente siete più tranquilli non ho problemi a chiedere scusa", ha detto Milei chiarendo con enfasi che è "pronto a ricevere Francesco con gli onori di un capo di Stato e di leader spirituale della Chiesa". (segue) (Abu)