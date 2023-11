Argentina: presidenziali, a una settimana dal ballottaggio ultimo confronto in tv tra Massa-Milei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massa ha quindi cercato di inchiodare Milei su alcune dichiarazioni rese a proposito delle Falkland, questione immancabile del dibattito politico nazionale, e sull'ammirazione da questi provata per Margaret Tatcher. "Nella storia dell'umanità ci sono stati grandi leader e lei è una", ha detto l'economista prima di avventurarsi in non precisi paragoni calcistici. "Ti capisco, perché Tatcher ha avuto un ruolo determinante nella caduta del Muro di Berlino e ti disturba che sia caduto schiacciando la sinistra", ha detto il leader de La libertà avanza censurando "il nazionalismo da quattro soldi". Ma per il candidato peronista l'ex prima ministra britannico rimane una "nemica dell'Argentina, ieri, oggi e sempre. Averla difesa è un'offesa per tutti gli eroi delle Malvine e per tutti i caduti". (segue) (Abu)