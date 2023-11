Argentina: presidenziali, a una settimana dal ballottaggio ultimo confronto in tv tra Massa-Milei (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non meno pirotecnico lo scambio nato con le accuse lanciate da Milei su un governo "corrotto e ladro". "hai le prove? Se non le hai ritratta", ha risposto Massa secondo cui non si doveva discutere di Mauricio Macri, l'ex presidente che oggi appoggia l'economista "libertario" o l'attuale vice presidente Cristina Kirchner: la scelta è tra "te e me", ha sottolineato il ministro tornando a rivendicare l'importanza di "equilibrio che deve avere un presidente". Inevitabile preludio all'invito a sottomettersi entrambi a un test psico-attitudinale, cui Milei si sarebbe negato, ha detto Massa alludendo a un dato curioso della vicenda personale dello sfidante: "Hai lavorato alla Banca centrale. Un tirocinio che non ti hanno rinnovato. Perché diglielo agli elettori perché. Capisco che sei arrabbiato col la Banca centrale, perché ti sei sentito rifiutato". Non "ero neanche laureato", ha ribattuto Milei definendo il suo passaggio alla Banca come "un errore di gioventù". (segue) (Abu)