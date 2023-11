Emilia Romagna: Bonaccini guida delegazione regionale in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, è arrivato in Giappone alla guida di una delegazione regionale per una missione a seguito dell’Italy-Japan Business Group (Ijbg) tesa ad approfondire le tante opportunità di cooperazione tra la regione e le realtà locali. Lo ha riferito su X (Twitter) l’ambasciata italiana a Tokyo, aggiungendo che la delegazione guidata da Bonaccini punta a “fare conoscere le tante opportunità di collaborazione, in particolare nel settore della mobilità e agroalimentare, due eccellenze regionali riconosciute nel mondo”. “La presenza di rappresentanti di imprese, università, cluster tecnologici, cooperative, consorzi e associazioni di categoria testimonia la capacità di fare rete in modo efficace e mette soprattutto in evidenza la convinzione della Regione Emilia Romagna che in Giappone si possa e si debba fare di più”, ha dichiarato Bonaccini.(Git)