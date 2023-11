Sardegna: Regionali 2024, Renato Soru ufficializza sua candidatura a governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Soru, ex governatore della Sardegna, ha ufficialmente lanciato la sua "Rivoluzione Gentile" durante un affollato evento al Teatro Doglio a Cagliari. L'ex esponente del Partito Democratico ha colto l'occasione per annunciare la sua uscita dal Pd, ribadendo la sua candidatura alle elezioni regionali del 2024. La scelta di separarsi dal partito di appartenenza riflette la volontà di Soru di contribuire a un nuovo corso politico in Sardegna. Accanto a lui sul palco, figuravano rappresentanti di tre partiti: Progressisti, Liberu, e +Europa, oltre alla sorprendente presenza di Romina Mura. Questo ampio sostegno evidenzia la volontà di creare un fronte unito per superare le sfide politiche e portare la regione sarda fuori dalla stagnazione in cui, secondo Soru, è attualmente intrappolata. Durante il suo intervento, Soru ha sottolineato la sua disponibilità a un confronto aperto e sincero sul progetto, il programma e sulla scelta del candidato che guiderà il centrosinistra alle Regionali del 2024. La sua dichiarazione, "Fino all’ultimo secondo mi renderò disponibile a confrontarmi", evidenzia la volontà di mantenere aperte le porte al dialogo fino all'ultimo istante. (segue) (Rsc)