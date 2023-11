Sardegna: Regionali 2024, Renato Soru ufficializza sua candidatura a governatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimo Zedda dei Progressisti ha ribadito l'importanza di un confronto plurale e schietto tra le diverse idee e personalità all'interno del Centrosinistra. Tuttavia, ha avvertito che nel caso di divisioni, la sconfitta è inevitabile. Soru ha dichiarato di essere consapevole che la sua non è l'unica candidatura possibile e ha invitato all'inclusività nella scelta del futuro leader. Ha sottolineato l'importanza di evitare decisioni calate dall'alto e imposte, proponendo invece un processo partecipativo che coinvolga attivamente gli elettori. Sull'argomento della candidatura ufficiale di Alessandra Todde (M5s), Soru ha ribadito la sua contrarietà, sottolineando che non ha ricevuto nessuna telefonata dalla candidata e che non si sono sentiti da mesi. Tuttavia, ha riaffermato la sua volontà di rimanere aperto al confronto, affermando che fino all'ultimo minuto sarà pronto a discutere del progetto, del programma e delle modalità di scelta del futuro leader del centrosinistra sardo. (Rsc)