Regno Unito: Braverman, servono ulteriori azioni contro le manifestazioni filo palestinesi

- La ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, ha chiesto "ulteriori azioni" contro le manifestazioni filo palestinesi che si sono tenute nel fine settimana. In un post su X, Braverman ha dichiarato: "Non si può andare avanti. Settimana dopo settimana, le strade di Londra sono inquinate da odio, violenza e antisemitismo. I membri del pubblico vengono assaliti e intimiditi. Soprattutto gli ebrei si sentono minacciati. Sono necessarie ulteriori azioni". Braverman ha specificatamente condannato quelli che ha definito "canti, cartelli e armamentari malati, incendiari e, in alcuni casi, chiaramente criminali apertamente in mostra" presenti durante la marcia di sabato a Londra. (Rel)