Croazia: denuncia per omicidio colposo contro ex ministro Difesa Banozic

22 luglio 2021

- La polizia croata ha sporto una denuncia per omicidio colposo contro l'ex ministro della Difesa della Croazia Mario Banozic in seguito all'incidente stradale avvenuto sabato mattina in cui è stato coinvolto lo stesso Banozic e che ha provocato la morte di una persona. Se la Procura di Zagabria dovesse confare l'accusa l'ex ministro rischierebbe una pena da uno a otto anni di carcere, secondo quanto riporta l'emittente "N1". Banozic è ancora ricoverato in un ospedale della città di Osijek e le sue condizioni di salute sono ritenute gravi. Nella giornata di sabato il ministro della Difesa è stato coinvolto in un incidente stradale in cui ha riportato gravi ferite alla testa. I media croati hanno riferito che al momento dell'incidente il ministro era solo in macchina e stava rientrando da una battuta di caccia. Banozic è stato estratto dall'auto in tenuta da caccia e, secondo informazioni ancora da confermare, la collisione con il furgone è avvenuta quando il ministro ha tentato di sorpassare il camion in un'area dove era presente una fitta nebbia. Per oggi si attendono i risultati delle analisi tossicologiche. Intanto da stamane iniziano le consultazioni per decidere chi sarà il nuovo ministro della Difesa dopo la decisione del premier Andrej Plenkovic di destituire Banozic dall'incarico. (Seb)