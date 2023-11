Francia-Cambogia: Macron riceve re Sihamoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceve oggi all'Eliseo il re della Cambogia Norodom Sihamoni. "Questo incontro permetterà di approfondire la relazione privilegiata tra i due Paesi, ereditata sia da una storia comune della francofonia e del ruolo svolto dalla Francia a favore dello sviluppo della Cambogia in seguito agli Accordi di Parigi del 1991", si legge in una nota diffusa dall'Eliseo. "La discussione riguarderà anche la restaurazione del patrimonio culturale cambogiano, essendo la Francia particolarmente attiva in questo settore" si legge nella nota. Sihamoni è atteso al palazzo presidenziale francese alle 17. Secondo la nota non sono previste dichiarazioni alla stampa.(Frp)