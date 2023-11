Germania: la Cdu vuole abolire il reddito di cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) vuole abolire il reddito di cittadinanza in caso di vittoria alle prossime elezioni del Bundestag, che si terranno nel 2025. È quanto il principale partito di opposizione afferma nella proposta di programma elettorale, come riferisce il quotidiano “Bild”. Secondo i popolari, il sussidio dovrebbe essere abolito nella sua forma attuale e sostituito con un altro modello che obblighi gli idonei a un'occupazione a iniziare a lavorare dopo pochi mesi. Per il segretario generale della Cdu, Carsten Linnemann, l’obiettivo deve essere che quanti sono in grado di lavorare debbano effettivamente farlo. “Dobbiamo aumentare gli incentivi per trovare un lavoro", ha dichiarato l'esponente dei popolari a “Bild”. Linnemann ha, infine, affermato: “Coloro che possono lavorare e ricevono prestazioni sociali devono accettare un lavoro al massimo dopo sei mesi, altrimenti lavorare per un'organizzazione senza scopo di lucro”. (Geb)