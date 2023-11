Business news: Brasile, Lula annulla estinzione azienda statale semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato un decreto per annullare il processo di estinzione del Centro nazionale per la tecnologia elettronica avanzata (Ceitec). L'azienda statale federale - uno dei pochi produttori di chip semiconduttori in America latina - era stata prima inclusa dal governo di Jair Bolsonaro nel programma di privatizzazione e in seguito destinata alla dismissione. Nel decreto di Lula "si autorizza l'annullamento del processo di scioglimento societario della società pubblica". Nata come associazione civile a metà degli anni 2000, l'organizzazione è stata nazionalizzata nel 2008 nel corso del secondo governo Lula e collegata al ministero della Tecnologia. L'obiettivo era inserire il Brasile nel mercato globale dei semiconduttori, la cui domanda si prevedeva sarebbe decollata con la diffusione degli smartphone, e favorire la nascita di altre società di microelettronica e formare le risorse umane per l'area. (Brb)