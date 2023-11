Business news: Brasile, General motors cancella mille licenziamenti su ordine della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica statunitense General Motors (Gm) ha deciso di annullare il licenziamento di oltre mille operai degli stabilimenti di Sao José dos Campos, Sao Caetano do Sul e Mogi das Cruzes, tutti nello Stato di San Paolo. L'annuncio arriva dopo che il Tribunale superiore del lavoro (Tst) ha confermato la decisione del giudice del lavoro di primo grado che aveva ordinato a Gm di reintegrare i lavoratori licenziati. Dal canto suo Gm ha confermato di rispettare l'ordine della magistratura. "Rimarremo impegnati nel dialogo e nella trasparenza in modo da poter raggiungere rapidamente un accordo che sia giusto e ci consenta di continuare a produrre e investire nel Paese", afferma Gm in una nota alla stampa. In totale, secondo i sindacati, più di mille lavoratori erano stati licenziati il 21 ottobre nei tre stabilimenti paulisti: 839 a Sao José dos Campos, più di 200 nella fabbrica di Sao Caetano do Sul e 100 nell'unità di Mogi das Cruzes. (Brb)