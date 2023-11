Business news: analisti finanziari Brasile, Pil in crescita al 2,89 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita dell'economia pari al 2,89 per cento del prodotto interno lordo (pil). È quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Banca centrale (Bc) il 6 novembre. Il dato è stabile rispetto a quanto stimato una settimana fa e in calo rispetto al 2,92 stimato un mese fa. La stima è influenzata dal risultato negativo dell'Indice di attività economica (Ibc-Br) considerato un'anticipazione dei risultati pil) che ha registrato ad agosto una contrazione dello 0,77 per cento su mese. Su anno l'economia ha invece registrato un'espansione dell'1,28 per cento su anno. Nei primi otto mesi dell'anno l'Ibc, divulgato dalla Bc il 20 ottobre, mostra una progressione del 3,06 per cento su anno. Nel secondo trimestre del 2023 il prodotto interno lordo (pil) del Brasile è cresciuto del 3,4 per cento su anno e dello 0,9 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo. (Brb)