Usa: presidenziali 2024, Tim Scott sospende candidatura alle primarie repubblicani

- Il senatore Tim Scott del South Carolina ha annunciato la sospensione della candidatura alle primarie del Partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali statunitensi 2024. Scott ha annunciato il ritiro dalla campagna elettorale durante una intervista all’emittente televisiva “Fox News”, segnando un’altra uscita di scena di alto profilo sul fronte repubblicano, dopo quella dell’ex vicepresidente Mike Pence. “Amo l’America oggi più di quanto non l’amassi il 22 maggio”, ha dichiarato il senatore afroamericano riferendosi alla data in cui aveva annunciato la propria candidatura. “Tuttavia, quando andrò in Iowa, non sarà da candidato alla presidenza. Sospendo la mia campagna”, ha dichiarato Scott. Pochi minuti prima dell’annuncio, la campagna elettorale di Scott aveva inviato una email con una ultima richiesta di donazioni.(Was)