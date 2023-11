Medio Oriente: consigliere di Biden in partenza per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale consigliere per il Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Brett McGurk, è in partenza per Israele, il Qatar e diversi altri Paesi della regione, che visiterà questa settimana nel tentativo di agevolare i negoziati sulla liberazione degli ostaggi detenuti dall’organizzazione islamista palestinese Hamas e di scongiurare un allargamento regionale del conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Lo hanno anticipato fonti del sito d’informazione “Axios”, secondo cui il funzionario incontrerà tra gli altri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e altri alti funzionari della sicurezza israeliana. Secondo le anticipazioni, i negoziati relativi agli ostaggi nelle mani di Hamas potrebbero contemplare il rilascio in cambio della scarcerazione di donne e minori palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. L'accordo proposto potrebbe anche includere l'ingresso di carburante nella Striscia di Gaza. Secondo le fonti, McGurk potrebbe visitare anche Arabia Saudita e Giordania.(Was)