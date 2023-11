Usa: studio, ridurre consumo di sale ha lo stesso effetto dei medicinali per l’ipertensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ridurre l’assunzione di sale di un quantitativo equivalente a un cucchiaino da tè ogni giorno può ridurre la pressione sanguigna tanto quanto il tipico medicinale per l’ipertensione, e ha effetto anche se la pressione di base non è troppo elevata. E’ quanto emerge da un nuovo studio medico della Scuola di medicina presso la Northwestern University di Evanston (Chicago), Illinois. Lo riferisce l’emittente televisiva “Cnn”, ricordando che le linee guida nutrizionali statunitensi raccomandano per i soggetti di età superiore a 14 anni un’assunzione giornaliera di sodio non superiore a 2.300 milligrammi, pari a un cucchiaino da caffè. Tuttavia, il limite raccomandato dall’American Heart Association è significativamente inferiore: 1.500 milligrammi. “Questo è il primo studio a mostrare che le persone che già assumono medicinali per l’ipertensione possono abbassare ulteriormente la loro pressione sanguigna limitando (il consumo) di sodio”, ha spiegato una delle autrici dello studio, la dottorezza Norrina Allen. La ricercatrice ha aggiunto che dallo studio emerge come ridurre il consumo di sale comporti una riduzione della pressione sanguigna per circa il 75 per cento delle persone. L’ipertensione è un disturbo che interessa circa un terzo della popolazione mondiale ed è insidioso, perché spesso non presenta sintomi, ma può sfociare in attacchi cardiaci, infarti, affaticamento, danni renali. Secondo l’American Heart Association, quasi la metà della popolazione statunitense complessiva ha la pressione alta, e un terzo è affetta da ipertensione “resistente”, che non risponde al trattamento farmacologico.(Was)