Medio Oriente: forze Usa hanno sferrato nuovi attacchi aerei contro obiettivi iraniani in Siria (2)

- L’operazione segna secondo la "Washington Post una significativa escalation da parte dell'amministrazione del presidente Biden, che nelle ultime settimane ha tentato di dissuadere gli attori regionali vicini all’Iran dallo sferrare ulteriori attacchi alle forze Usa, cercando al contempo di evitare che le tensioni legate alle ostilità tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas sfocino in un conflitto regionale. L'operazione è seguita a simili azioni mirate contro strutture affiliate all’Iran in Siria, effettuate il 26 ottobre e l'8 novembre. Dalla metà di ottobre fino alla scorsa settimana sono stati documentati almeno 46 attacchi contro le truppe statunitensi nella regione, con decine di militari statunitensi che ha riportato ferite perlopiù lievi. (Was)