Usa: lo “sciamano di Qanon” vuole candidarsi come libertario al Congresso dell’Arizona

- Il 35enne Jacob Chansley, noto in tutto il mondo come lo “sciamano di Qanon”, dell’assalto al Congresso federale statunitense del 6 gennaio 2021, intende candidarsi al Congresso statale dell’Arizona. Lo riferisce il quotidiano “Arizona Republic”, secondo cui Chansley vuole candidarsi come libertario nell’ottavo distretto congressuale dello Stato in occasione delle elezioni in programma il prossimo anno. Secondo il quotidiano, una dichiarazione di interesse firmata da Chansley è stata depositata giovedì presso l'ufficio del segretario di Stato dell'Arizona. La deputata Debbie Lesko che rappresenta attualmente l’ottavo distretto, ha annunciato il mese scorso che non si ricandiderà il prossimo anno. Chansley è l’uomo che vestito di una pelliccia e di un copricapo con corna di bisonte, a petto nudo e con il volto dipinto aveva partecipato all’assalto al Congresso federale Usa del 6 gennaio 2021, e ne era diventato volente o nolente il simbolo più riconoscibile. Per la sua partecipazione alle sommosse, il 35enne era stato condannato a 41 mesi di prigione, ma è stato scarcerato dopo 27 mesi di reclusione, anche a seguito della controversa pubblicazione di registrazioni video da cui emerge che l’uomo non aveva fatto violentemente irruzione al Congresso, ma vi era entrato dalla porta d’ingresso, ed era stato personalmente scortato all’interno dell’edificio da agenti di polizia, nel pieno del caos causato dall’irruzione di centinaia di sostenitori dell'ex presidente Donald Trump contrari alla certificazione delle elezioni presidenziali. La Costituzione Usa non vieta ai condannati di candidarsi al Congresso, mentre la legge statale dell'Arizona proibisce loro di votare prima di aver pienamente scontato la loro condanna. (Was)