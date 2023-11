Coree: Pyongyang chiede scioglimento del Comando delle Nazioni Unite, "organizzazione bellica illegale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha chiesto oggi lo scioglimento del Comando delle Nazioni Unite in Corea, definendolo una "organizzazione bellica illegale”, in risposta all’incontro in programma tra rappresentanti degli Stati membri questa settimana in Corea del Sud. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Il Comando guidato dagli Stati Uniti è una forza militare multinazionale istituita nel 1950 per coordinare il sostegno bellico alla Corea del Sud durante la Guerra di Corea. Dopo l’interruzione delle ostilità nel 1953, il Comando ha assunto un ruolo di supervisione dei termini dell’armistizio lungo la Zona demilitarizzata al confine tra le due Coree, che tecnicamente rimangono in guerra. Il ministero della Difesa sudcoreano ha annunciato la scorsa settimana che i capi della Difesa sudcoreani e statunitensi, insieme a rappresentanti degli Stati membri del Comando delle Nazioni Unite, si incontreranno domani a Seul per sollecitare Pyongyang a cessare le "attività illegali" e a rispettare le risoluzioni di sicurezza dell'Onu.(Git)