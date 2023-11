Thailandia: polemiche per i possibili pattugliamenti di agenti di polizia cinesi in aree turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia sta valutando un piano per lo schieramento di personale di polizia cinese in alcune delle sue mete turistiche più popolari al fine di aumentare la fiducia dei viaggiatori provenienti dal vicino Paese asiatico. La collaborazione con la polizia cinese è stata discussa dal primo ministro Srettha Thavisin e da alti funzionari di polizia e del turismo ieri, nell’ambito di misure tese ad aumentare ulteriormente l’afflusso di turisti cinesi, riportandolo ai livelli precedenti la pandemia di Covid-19. "Stiamo negoziando con l'ambasciata cinese un programma di pattugliamento per portare la polizia cinese in Thailandia", ha confermato ieri Thapanee Kiatphaibool, direttrice dell'Autorità del turismo della Thailandia. "Ciò dimostrerà come la Thailandia abbia intensificato le misure di sicurezza, e rappresenterà un grande stimolo alla fiducia dei turisti cinesi". La funzionaria ha fatto riferimento a iniziative analoghe che in passato si sono svolte in Italia e in altri Paesi europei. L’annuncio ha innescato però critiche immediate sul web, dove da più parti si sono levate preoccupazioni relative alla sovranità nazionale. Il portavoce del governo thailandese Chai Wacharonke ha dichiarato che il piano punta a contrastare i gruppi criminali cinesi che operano in Thailandia, e non ha nulla a che fare con l'indipendenza o la sovranità del Paese.(Fim)