Indonesia: ministro Difesa in vantaggio nei sondaggi in vista delle elezioni presidenziali

- Il ministro della Difesa Indonesiano Prabowo Subianto, candidato alle elezioni presidenziali in programma nel Paese il prossimo anno, ha ottenuto un ampio vantaggio sul suo principale avversario in un nuovo sondaggio, nonostante la controversia relativa alla decisione di scegliere Gibran Rakabuming Raka, figlio del presidente in carica Joko Widodo, come suo compagno di corsa. Un sondaggio effettuato da Indikator Politik Indonesia tra il 27 ottobre e il primo novembre, con la partecipazione di 1.220 elettori, attribuisce a Prabowo il 39,7 per cento dei consensi, mentre il 30 per cento degli intervistati sosterrebbe il candidato del partito al potere, Ganjar Pranowo. Circa 205 milioni di indonesiani saranno chiamati alle urne il 14 febbraio per eleggere il successore di Widodo, giunto al limite dei mandati presidenziali concessi dalla Costituzione. Alcuni analisti politici ritengono l’affiancamento di Gibran a Widodo come una strategia per aiutare il presidente uscente a mantenere la propria influenza politica sul Paese. (segue) (Fim)