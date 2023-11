© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa alla presentazione del “Rapporto Povertà 2023 – un punto di vista” a cura della Caritas di Roma. Vicariato di Roma, piazza San Giovanni in Laterano 1 (Ore 11)- L’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali, Luisa Regimenti, visita la Struttura Complessa di Medicina Protetta dell’ospedale Sandro Pertini con in Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio Stefano Anastasia. Ospedale Sandro Pertini, Via dei Monti Tiburtini, 385 (Ore 9:20)- L’assessore al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini, visita il Birrificio Montecassino che si è classificato al secondo posto al Premio nazionale Cerevisia 2023, risultando l'unico birrificio del Lazio che ha avuto un riconoscimento nell’importante concorso. Cassino, Birrificio MonteCassino, via Santa Maria dell’Albaneta, 2 (ingresso dal parcheggio del cimitero polacco). (Ore 10) (Rer)