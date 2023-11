© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ottobre, l'indice dei prezzi al consumo del Cile (Ipc) è cresciuto del 5 per cento su base annua. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine).L'indice registra l'undicesimo calo consecutivo. L'Ipc è cresciuto dello 0,4 per cento rispetto a settembre. Nei primi dieci mesi dell'anno, i prezzi hanno registrato un aumento del 3,7 per cento. (Abu)