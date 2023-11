Business news: Brasile, a ottobre produzione veicoli cala 3,1 per cento su anno e 4,4 su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli (auto, veicoli commerciali, camion e autobus) in Brasile ha registrato a ottobre 2023 un calo del 3,1 per cento su anno e del 4,4 su mese. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea), sottolineando che lo scorso mese sono uscite dalle catene di montaggio 199.758 unità rispetto alle 208.889 di settembre. Nei primi dieci mesi dell'anno sono stati prodotti 1.950.000 veicoli, in calo dello 0,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Di contro a ottobre sono cresciute le vendite. Il mese scorso i veicoli immatricolati sono stati 217.800, in crescita del 10,2 per cento su mese e del 20,4 per cento su anno. (Brb)